Uma equipa não deveria rejeitar um piloto de topo até que um sucessor melhor esteja disponível.

Quando a temporada de MotoGP recomeçou a 19 de Julho, a Ducati tinha apenas um dos cinco pilotos de MotoGP sob contrato para 2021: Jack Miller (25), que se juntará à equipa de fábrica em vez de Petrucci. Depois da forte prestação de Bagnaia no GP da Andaluzia, o contrato com o indubitavelmente talentoso campeão do mundo de Moto2 de 2018 também foi prolongado desde então.

Mas o diretor desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, disse na altura que só seria decidido mais tarde para que equipa Bagnaia iria pilotar. Ou continua na Pramac ou possivelmente na equipa de fábrica, porque a relação com Dovizioso já era considerada irreparável.

Mas Dovi já ouviu comentários depreciativos suficientes da administração da Ducati desde o inverno, e no primeiro sábado em Spielberg anunciou a sua rescisão no final do ano.

Após oito anos, o tricampeão e atual vice-campeão do Mundo prefere desistir do que continuar a lutar com os arrogantes defensores da continuidade da Ducati. Sim, talvez Dovi não esteja bem ao nível de Viñales, Rossi, Lorenzo e outros colegas, para não mencionar Marc Márquez.

E o caso da Ducati está aberto a dúvidas. Jack Miller estabeleceu-se na marca, mas nunca esteve sob a pressão de um candidato ao título, exceto no Campeonato do Mundo de Moto3 de 2014, onde Alex Márquez lhe arrebatou o título.

Pecco Bagnaia (23) tem um quarto lugar em Phillip Island como o melhor resultado de MotoGP até agora. Jorge Lorenzo é falado como um possível joker, mas não ganha nada há quase dois anos. Se poderá ir ao mais alto nível em 2021 é muito duvidoso.

Continuando, Johann Zarco já conquistou um 3º lugar em Brno em 2020, mas também se tornou falado por várias escapadelas no último ano e meio. Foi-lhe agora dado um novo contrato, e a equipa em que será colocado continua em aberto. Ele está à espera de um lugar ao lado de Miller, por isso a pressão para mais resultados no topo é enorme, e Bagnaia, que está ausente desde Brno devido a uma fratura na canela, é uma quantidade incerta.

Assim, é indiscutível que Dovizioso teria sido a melhor solução disponível da Ducati para um ataque ao título de 2021.

Agora, a Ducati tem alguns talentos promissores como Miller, Bagnaia e Jorge Martin (na Pramac) sob contrato e também outsiders como Lorenzo ou Zarco, parece que até Luca Marini está agora em conversações com a Ducati, mas a distibuição dos pilotos nas três equipas permanece incerta.

A KTM Red Bull mostrou em 2020 o que pode ser alcançado com a necessária sensibilidade e um talento promissor, com jovens estrelas como Brad Binder e Miguel Oliveira, depois da dispendiosa experiência falhada de 1,8 milhões de euros em 2019 com Johann Zarco.

Mas a Ducati tinha um popular e fiável candidato ao título com Dovi e rejeitou-o deliberadamente. Veremos se esta política de recursos humanos, que pode pecar por falta de visão, compensa.