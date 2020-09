Antes de regressar de uma pequena pausa, o ícone do MotoGP Valentino Rossi, de 41 anos, mostrou a sua energia ao volante dum carro super desportivo com a namorada Francesca Sofia Novello.

O piloto da Yamaha Valentino Rossi está pronto para a prova dupla de MotoGP, que terá lugar nos dias 13 e 20 de Setembro, no Circuito Mundial Marco Simoncelli, em Misano Adriático.

Rossi voltou de umas férias curtas a Tavullia no fim-de-semana passado. Como já fez várias vezes, o atleta de 41 anos fez uma viagem de veleiro à costa croata com alguns amigos próximos.

Na quarta-feira à noite, Rossi voltou à sua rotina habitual de treino. No seu “Moto Ranch” nos arredores de Tavullia, uma corrida em pista de terra foi organizada à noite com alguns dos membros da sua VR46 Riders Academy, como Franco Morbidelli, Andrea Migno, Stefano Manzi e o meio-irmão Luca Marini.

Desta vez, o pai de Rossi, Graziano (66) também fez parte do grupo. Valentino Rossi não hesitou e ganhou duas vezes no “Graziano Rossi Drifting Track” que também fica perto do rancho, num Corvette de 700 cv. A namorada Francesca Sofia Novello também se sentou no banco do passageiro à laia de navegador.

O facto é que o Campeonato do Mundo de MotoGP nunca esteve tão aberto nas últimas épocas. Um total de nove pilotos estão atualmente dentro de 27 pontos. E já houve quatro vencedores diferentes em cinco corridas esta temporada, entre Miguel Oliveira (KTM), Brad Binder (KTM), Andrea Dovizioso (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Além disso, a Suzuki está sempre perto das vitórias com Joan Mir e Alex Rins, que foi muito azarado, especialmente em Spielberg.

Rossi está atualmente a 25 pontos de Quartararo, em 7º na classificação do Campeonato do Mundo, com apenas mais 2 pontos que Oliveira, mas tal como Oliveira, que já foi mandado fora por colegas 2 vezes este ano, também Rossi já lidou com uma queda em Jerez 1.