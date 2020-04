Valentino Rossi vai perder o próximo GP Virtual, neste caso a versão virtual do Grande Prémio de Espanha em Jerez. O italiano explicou que a equipa oficial da Yamaha Monster será representada por Maverick Viñales.

O veterano da Yamaha, com 9 títulos mundiais reais, não alinhou no primeiro desafio virtual, que contou com Miguel Oliveira e foi ganho por Alex Márquez, e assim competiu apenas numa ronda, terminando em sétimo depois de várias “quedas”.

Agora com um GP virtual mais elaborado marcado para 3 de Maio, Domingo próximo, foi determinado que apenas um piloto de cada equipa pode competir, à exceção da Honda, que pode ter dois pilotos, uma decisão justificada, segundo a Dorna, pelo facto de Marc Márquez ser o campeão em título.

Numa entrevista para as redes sociais da Yamaha, o Doctor explicou por que não participará no GP virtual em Jerez:

“Acho que só o Maverick é que vai participar. Tínhamos de escolher, porque cada equipa só tinha um lugar. Por isso, sugeri que fosse o Maverick, porque como se viu, ele é mais competitivo do que eu!.”