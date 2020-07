A coisa foi revelada no Facebook da namorada de Valentino Rossi, a modelo Italiana Francesca Sofia Novello:

Depois de ser vista ao lado do Campeoníssimo em várias ocasiões, incluindo no paddock,embora raramente, e no seu Rancho VR46, como aqui abaixo, mostrando que não tem medo de se sentar numa moto de MX, agora surgem fotos românticas do 9 vezes Campeão Mundial com ela no seu iate algures… a localização é algures no Adriático, que além de pacífico e solarengo, até fica perto de casa.

Com a época prestes a começar, e as corridas a serem comprimidas ao longo do resto do verão, Rossi já poucas oportunidades terá para mais férias… e como a Yamaha é uma equipa de topo, sem concessões, nem tem direito a treinar com a sua moto… Por isso, quem poderia culpá-lo por tirar uns dias?