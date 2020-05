Embora os seus rivais tenham estado a aperfeiçoar as suas habilidades no jogo de MotoGP 20 em preparação para o próximo GP #StayAtHome deste Domingo, Valentino Rossi não vai participar, como já declarou, pois cada equipa só alinha com um piloto e no caso da Yamaha, este será Maverick Viñales.

Rossi, no entanto, continua a manter-se bem treinado jogando em quatro rodas e recebeu uma nova consola de jogo, completa com ambiente virtual.

Num desafio em casa no jogo da Assetto Corsa, o Italiano de 41 anos até se aguentou em Silverstone contra a estrela de F1 da Ferrari, Charles Leclerc, mas um contacto entre os dois mandou-o fora de pista em Abbey, embora Rossi tenha comentado da nova consola no Instagram, dando a entender que tinha sido um presente: “Obrigado, malta! Agora estou pronto para qualquer desafio!”