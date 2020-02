MotoGP 2020: Rossi e Viñales contentes com nova Yamaha M1 Não é segredo que a velocidade de ponta tem sido o grande problema da fábrica de Iwata de há vários anos a esta parte desporto MotoSport desporto/motogp-2020-rossi-e-vinales-contentes-com_5e4800eeecd6251278736ea0





No ano passado, vimos Maverick Viñales, Valentino Rossi, (Yamaha Monster) e Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT) incapazes de fazer sombra aos resultados da Honda e da Ducati, mesmo no meio da confusão das primeiras voltas.

A notícia positiva é que agora a Yamaha parece ter encontrado um pedaço decente de cavalos extra com o seu novo motor, com Viñales a atingir uma velocidade máxima perto das da KTM e da Honda em Sepang. Com mais velocidade máxima e um chassis melhorado, a Yamaha parece estar bem posicionada no início de 2020.

O manager da formação Massimo Meregalli aludiu a isso mesmo quando se declarou satisfeito com os resultados dos testes, que apesar de deixarem Maverick Viñales apenas em 18º, com o seu 1:59.169, a 0,820 s da frente, e Valentino Rossi em 5º, com um 1:58.541, a 0,192, foram dominados pela satélite Petronas com Fabio Quartararo e Morbidelli não muito longe, embora a acabar em 13º:

“Em Sepang, pudemos confirmar os pontos positivos que encontramos anteriormente, e começámos a trabalhar nas áreas de melhoria que estabelecemos. Dos dados obtidos, podemos concluir que a nova moto trata melhor os pneus do que a que tivemos nos últimos anos. Ambos os pilotos foram capazes de ser consistentes e rápidos, mesmo com muitas voltas nos pneus. Agora, vamos concentrar-nos na moto de 2020 para verificar todos os itens da nossa lista.”