Valentino Rossi já reconhecera no passado recente que o ambiente virtual não é a sua praia e que havia outros, como o seu colega de equipa Viñales ou Bagnaia, muito mais bem adaptados.

No entanto, quando se tratou de encenar um Grande Prémio virtual na sua pista de eleição, perto da sua casa de Tavullia, no Circuito de Misano Adriático, que o ambiente do jogo MotoGP 2020 reproduz com rigor estonteante, o 9-vezes Campeão não podia faltar… e o caso é que se deu bem, recuperando de um mau arranque, quando chegou a andar em penúltimo, para 7º e depois, aproveitando-se da confusão e algumas quedas nas últimas voltas, ascender mesmo ao pódio atrás dos irmãos Márquez!

A julgar por algumas das reações publicadas nas redes sociais durante a celebração do evento virtual em Misano, em que até Jorge Aspar participou, o público aderiu entusiasticamente e considerou esta a melhor corrida virtual de sempre!