Poderia a Yamaha utilizar a YZR-M1 de Franco Morbidelli na equipa oficial em 2021, já que ficou provado que funciona melhor? “Na Yamaha, todos os anos, os pilotos dizem que o modelo do ano anterior era melhor!” (anon)

Na Yamaha, o fim da época deixou um gosto agridoce na boca, uma mistura de problemas técnicos mas também 7 vitórias em 14 corridas, ou 50% de sucesso!

No final, a empresa de Iwata permitiu a Franco Morbidelli tornar-se vice-campeão numa M1 de Especificação A, enquanto os três pilotos com a moto de fábrica atual, que era suposto ser superior, Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Valentino Rossi, terminaram em 6º, 8º e 15º, respetivamente.

Este último queixava-se muito da falta de consistência da sua moto que, dependendo das condições de adesão, temperaturas e pistas, parecia funcionar em pleno ou ser inguiável, enquanto Franco Morbidelli fazia o seu caminho tabela acima sem se queixar demasiado…

Fabio Quartararo mencionava repetidamente o facto de não sentir a sua Yamaha 2020 como “a sua” moto, ao contrário do modelo de 2019.

Será interessante especular se os regulamentos de Grande Prémio permitiriam à Yamaha fornecer a todos os seus pilotos em 2021 as mesmas motas usadas por Franco Morbidelli este ano…

Neste ponto, o famoso livro amarelo recebeu mudanças durante 2020 e parece claro: “Um piloto pode iniciar a temporada de 2021 com uma das especificações aprovadas (aerodinâmica, motor ou qualquer outra especificação de peças aprovada) submetida pelo fabricante em Março de 2020.”

Logo, um fabricante pode alterar o tipo de especificações das máquinas fornecidas a qualquer utilizador que utilize as suas máquinas no início da temporada de 2021.

Por exemplo, um piloto de 2020 pode receber em 2021 uma atualização (por exemplo, da Espec A para Espec B) ou uma desvalorização de nível (da Especificação B para a Especificação A).

Da mesma forma, se um fabricante tiver quatro pilotos na temporada de 2020 usando 2 máquinas de Espec A e 2 máquinas de Espec B, o fabricante poderia escolher qualquer combinação para 2021, como 4 máquinas de Espec A ou qualquer outra combinação.

Por isso, sim, se quisesse, a Yamaha poderia devolver a Fabio Quartararo a sua moto de 2019 em 2021!

Mas, por pelo menos três razões, certamente não o fará…

Em primeiro lugar, para um construtor, voltar atrás não é uma opção. Não seria apenas uma renúncia ao trabalho realizado pelas suas equipas de engenharia, mas, acima de tudo, não é a voltar ao passado que se constrói o futuro.

Na pior das hipóteses, se os novos desenvolvimentos não trouxerem satisfação, podemos ver um fabricante a manter as soluções existentes, como foi o caso da Honda, que usou o quadro de Marc Márquez de 2014 durante três anos. Mas recuperar um modelo “velho” para alinhar dois anos depois na equipa de fábrica nunca foi visto antes…

A segunda razão é técnica. De acordo com as nossas informações, enquanto a potência dos motores da Yamaha de Franco Morbidelli é idêntica à dos propulsores de Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Valentino Rossi, os próprios motores são diferentes e só cabem em chassis dedicados.

Resumindo, o motor de Fabio Quartararo não pode ser montado no chassis de Franco Morbidelli, e vice-versa. Por isso, é impossível beneficiar dos mais recentes desenvolvimentos de motores e electrónica de 2020 (certamente muito reduzidos para preservar a fiabilidade devido aos problemas encontrados) no chassis aparentemente mais acomodado de Franco Morbidelli, que poderia ter sido um rota de desenvolvimento interessante.

Por último, não podemos ignorar a observação de um ilustre mas discreto técnico do paddock:

“Na Yamaha, todos os anos, os pilotos de fábrica dizem que o modelo do ano anterior era melhor. Foi o que aconteceu este ano com o Fabio Quartararo e Maverick Viñales, que teriam preferido a moto do Franco Morbidelli, mas também no ano passado com Maverick Viñales que teria preferido a moto de Fabio Quartararo, e aqueles antes onde se dizia que a moto de Johann Zarco era mais fácil de andar do que as de Maverick Viñales e Valentino Rossi. Se tudo isto fosse assim tão simples, bastaria dar as motos de Johann Zarco na Tech3 aos pilotos da fábrica da Yamaha em 2021!”