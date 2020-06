Tanto o Grande Prémio de Espanha como o da Andaluzia terão a Red Bull como patrocinador titular, além de haver um novo contrato que se estende até 2024.

A Dorna Sports acaba de anunciar uma extensão da sua parceria com a icónica empresa de bebidas energéticas Red Bull.

Parte do acordo vai ver a Red Bull patrocinar tanto o Grande Prémio de Espanha de 2020 como o Grande Prémio da Andaluzia de 2020, que decorrerão no Circuito de Jerez-Angel Nieto de 17 a 19 de Julho e de 24 a 26 de Julho, respetivamente.

Além disso, o acordo também vê a marca global de bebidas energéticas confirmada como patrocinadora do Grande Prémio de Espanha e do Grande Prémio das Américas até 2024, bem como co-patrocinadora do Grande Prémio de São Marino e della Riviera di Rimini.

Ao longo dos anos, a Red Bull tem demonstrado um forte compromisso com o desporto em todo o mundo, incluindo o Campeonato do Mundo de MotoGP. Não só a Red Bull está presente em todas as categorias, em parceria com um vasto leque de atletas e equipas, que inclui o nosso Miguel Oliveira, como também é um contributo significativo para a cena do motociclismo através da Red Bull MotoGP Rookies Cup, um dos programas de desenvolvimento de talento globais mais bem sucedidos.

A Red Bull é patrocinadora titular e co-organizadora da Rookies Cup.

Pau Serracanta, Diretor-Geral da Dorna Sports, comentou: “A Red Bull é um verdadeiro parceiro do MotoGP. À medida que nos aproximamos do final deste acordo, serão quase 20 anos que teremos passado a trabalhar juntos, desde 2005, quando a Red Bull foi o patrocinador do GP dos EUA em Laguna Seca. Para além deste acordo, também trabalhamos juntos como co-organizadores da Red Bull MotoGP Rookies Cup há mais de uma década, e a Red Bull tem sido a nossa parceira no Campeonato de E-Sport de MotoGP desde o início, bem como da Idemitsu Asia Talent Cup, e organizamos o Grande Prémio da Áustria juntos no Red Bull Ring. Estamos encantados por continuar a trabalhar com a Red Bull.”

Com este alargamento da parceria que já existe há muitos anos, a Dorna e a Red Bull mostram um compromisso sólido para continuar a crescer juntos.