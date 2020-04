MotoGP 2020: Razali concentra-se na Petronas Razali vai focar-se no papel de Gestor da Yamaha Petronas desporto MotoSport desporto/motogp-2020-razali-concentra-se-na-petronas_5e8de02522595919610f3712





O Diretor de Equipa da Yamaha Petronas Sepang, Razlan Razali, vai colocar um foco adicional nas atividades da equipa a partir de agora, uma vez que deixará o seu cargo, anteriormente simultâneo, como Diretor Executivo do Circuito Internacional de Sepang.

A equipa Petronas Sepang permanecerá sob a posse do Circuito Internacional de Sepang após esta mudança, com o seu substituto, Azhan Shafriman Hanif, que tem um forte passado no automobilismo, tendo anteriormente trabalhado no patrocinador títular da equipa, a Petronas.

Razlan Razali foi nomeado CEO do Circuito Malaio a 8 de Outubro de 2008 e durante o seu mandato supervisionou uma série de desenvolvimentos chave no circuito, incluindo a elaboração de um Plano Estratégico de 5 anos para o circuito em 2014.

Tendo esgotado o potencial da pista, com o uso global da pista até 94% ao longo de todo o ano, o Plano Mestre procura transformar o circuito numa instalação multifacetada que atrai visitas repetidas ao longo do ano.

Em combinação com o desenvolvimento do potencial do circuito, Razlan promoveu pilotos malaios e uma equipa malaia no palco mundial, começando por entrar com wildcards selecionados como Zulfahmi Khairuddin, seguido por concorrentes a tempo inteiro. Isto combinado com o estabelecimento de um sólido caminho para o desenvolvimento do motociclismo malaio, a partir de programas como o Sepang MiniGP, Asia Talent Cup e CEV que conduzem ao campeonato mundial de MotoGP. Razlan também liderou a formação da Petronas Sepang Racing Team.

Com o seu foco agora a 100% na equipa Petronas Sepang, Razlan pretende orientar a equipa através dos desafios atuais causados pela pandemia Covid-19 e garantir que a equipa está bem posicionada para emular a sua excecional temporada de 2019 assim que as corridas recomeçarem.

Razlan Razali comentou: “Ao assumir o papel de Diretor de Equipa do Sepang Racing Team a tempo inteiro, poderei concentrar-me 100% nas minhas responsabilidades. Estou ansioso para fortalecer a ativação e o envolvimento com os Parceiros, atraindo novas empresas para se juntarem a nós, melhorando a função da equipa como plataforma para os malaios competirem no MotoGP, e também fortalecendo a gestão da equipa. Ao ser CEO do Circuito de Sepang já estava a viver um sonho; gerir uma equipa do Campeonato do Mundo é ainda mais incrível. Não desperdiçarei esta oportunidade de deixar a Malásia orgulhosa, de ver os malaios a darem-se bem na nossa equipa e a elevar em todo o mundo o nome da Malásia, como embaixadores para a Malásia nas corridas de duas rodas.

Desejo a Sepang e ao novo CEO grande sucesso. O Conselho de Administração escolheu alguém capaz e apaixonado, e bem versado nos altos e baixos do mundo do automobilismo. Juntamente com a equipa, estou confiante de que o novo CEO levará o circuito a maiores feitos, baseando-se no que conseguimos nos últimos anos.”