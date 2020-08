Após a falha de motor em Jerez, que acabou a sua corrida prematuramente, Franco Morbidelli conseguiu o seu primeiro pódio na classe MotoGP em Brno duas semanas depois, tendo mesmo liderado a prova algumas voltas, e está radiante:

“Acho que me apercebi lentamente que finalmente cheguei ao meu primeiro pódio e melhor resultado no MotoGP. Estou muito feliz porque me deu muita confiança para estas duas corridas na Áustria e o conhecimento de que posso lutar no topo”, disse o campeão do mundo de Moto2 de 2017.

Mas antes da primeira de duas provas de plena velocidade no Red Bull Ring, o discípulo de Rossi de 25 anos também diz:

“No papel, não é a nossa melhor pista. Mas é só no papel… Temos de esperar para ver que condições encontramos e como nos sentiremos na primeira sessão de Treinos na sexta-feira. Estou ansioso por isso e mal posso esperar que se volte a andar”, acrescentou.