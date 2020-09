O MotoGP perdeu o seu líder com a perda do dominante Marc Márquez e quem o substituirá no topo do Campeonato do Mundo não é óbvio. Casey Stoner tem uma resposta clara sobre as hipóteses dos vários candidatos.

Em quatro das cinco corridas anteriores de MotoGP, houve um vencedor diferente: depois do atual líder do Campeonato do Mundo, Fabio Quartararo, ter vencido as duas primeiras corridas da temporada, Brad Binder colocou a equipa da KTM em Brno num frenesim quando cruzou a meta em primeiro lugar. Depois, as vitórias no Red Bull Ring foram para o piloto da Ducati, Andrea Dovizioso, e Miguel Oliveira, da equipa KTM Red Bull Tech3, quatro vencedores em 3 marcas diferentes.

A variedade no pódio deve-se, em grande parte, à ausência de Marc Márquez. O campeão do mundo de 27 anos, que venceu 12 das 19 corridas do Mundial no ano passado, lesionou-se em Jerez e está a deixar um fosso, como aponta Casey Stoner. O veterano dos GP diz no podcast “In the Fast Lane”: “Para ser honesto, sem o Marc não há nenhum líder claro neste momento. Pode-se ver isso nos resultados e nas pessoas que estão no pódio. Marc era um líder claro que elevou o campeonato a um nível totalmente novo.”

Stoner deu o único título mundial à Ducati em MotoGP

“Quando eu ainda lá estava, era o Valentino Rossi, o Jorge Lorenzo, o Dani Pedrosa e eu que estávamos sempre na frente e a marcar o ritmo. Mas neste momento não há nenhum piloto que faça isso e mostre o que tem de se fazer todos os fins-de-semana”, afirma o australiano. “Como esta época é muito curta e duas corridas consecutivas são realizadas em cada pista, os pilotos têm a sensação de que depois de um resultado razoavelmente decente na primeira semana, vão estar bem novamente na próxima. É um campeonato muito diferente, onde o equilíbrio de poder é abalado de muitas formas”, acrescenta.

A previsão do Campeonato do Mundo é ainda mais difícil por isso. Mas quando questionado sobre quem deveria ganhar o Campeonato do Mundo, Stoner encontra uma resposta clara: “Na minha opinião, Andrea Dovizioso ou Maverick Viñales devem ganhar o título. Já tiveram tempo suficiente, ganharam experiência suficiente e são os melhores pilotos das suas equipas. Também deve ocupar as duas primeiras posições. No entanto, ambos também mostraram no passado que nem sempre fornecem resultados consistentes.”

“Sem o Marc, qualquer um que esteja em boa forma pode ganhar este campeonato. Como vimos, tudo pode acontecer, e as pessoas que se pensava estarem a salientar-se, claramente não o fizeram”, disse o campeão de MotoGP em 2007 e 2011, agora com 34 anos,.

