Depois de uma pole e dum pódio em 2019, o candidato ao título de 2020 quer voltar em forma a um circuito que no passado lhe foi favorável

A caminho do Grande Prémio de Europa deste fim-de-semana, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) espera que os seus “bons sentimentos” das anteriores participações no Circuito Ricardo Tormo o vejam ajudar a ter dois fins de semana de sucesso em Valência.

As duas corridas em Valência são cruciais para determinar em que mãos o troféu do Campeonato de MotoGP de 2020 será erguido. Como as coisas estão, Quartararo está a 14 pontos de Joan Mir (Suzuki Ecstar) e cedeu 62 pontos ao piloto da GSXR-RR da Áustria para Teruel.

Mas o francês está de bom humor a entrar num duplo cabeçalho num circuito de que gosta, já que espera redescobrir a sua forma do começo da temporada para bater Mir e manter a concorrência atrás.

“Apesar de termos tido duas corridas difíceis da última vez em Aragón, quero aproveitar a boa sensação que sempre tive numa moto de MotoGP em Valência nestas duas corridas que se aproximam”, disse Quartararo. “É uma pista pequena, mas é uma de que eu gosto. Tive uma grande sensação lá no ano passado, quando assumi o pódio e a pole position, e também no teste de pós-época.”

“Claro que espero poder repetir isso este fim-de-semana. Faltam três corridas este ano e estou com uma diferença de 14 pontos para o líder. Sabemos a rapidez com que podemos andar, por isso acho que temos boas oportunidades para entrar nestas provas finais em Valência e Portimão, e estou ansioso pela primeiro este fim-de-semana.”

Uma pole position e um 2º atrás do vencedor da corrida Marc Márquez (Honda Repsol Team) em 2019 foi um bom fim-de-semana no escritório para Quartararo. A quarta vitória da temporada é, naturalmente, o que o francês vai ambicionar desta vez, mas os pódios, dependendo dos resultados dos outros, são agora imperdíveis para que no seu segundo ano se torne campeão do mundo de 2020.