MotoGP 2020: Quartararo junta-se a Viñales na Yamaha de fábrica para 2021-2022





O rookie do ano de 2019 Fabio Quartararo mostrou que é um talento único e um piloto com um futuro brilhante no MotoGP. O jovem de 20 anos de Nice, França, conquistou sete pódios (5x segundo lugar e 2x terceiro lugar) na sua temporada de estreia com a Yamaha Petronas Sepang, que na época era uma nova equipa satélite da Yamaha.

Ele chegou tentadoramente perto da sua primeira vitória na classe rainha em várias ocasiões e apesar de não ter sido assim, as suas performances excepcionais impressionaram muitos em 2019.

Por fim, garantiu o quinto lugar na classificação geral de MotoGP, ganhando-lhe a honra de Melhor Piloto Independente por 27 pontos, além do título de Rookie do Ano, com uma margem de 100 pontos para o segundo colocado.

Em 2020, Quartararo será novamente um piloto da Yamaha Petronas, completando o segundo ano do seu atual contrato de dois anos. No entanto, nesta temporada, ele vai pilotar uma YZR-M1 de fábrica. Além disso, terá o apoio total da Yamaha, bem como quando mudar para a equipa de fábrica em 2021.

Em 2021 e 2022, Quartararo fará parceria com Maverick Viñales, cuja extensão de contrato de dois anos com a Yamaha Factory Racing foi anunciada ontem.

Lin Jarvis, diretor administrativo da Yamaha Motor Racing, disse: “Estamos muito satisfeitos que Fabio se junte à equipa Yamaha Factory Racing para 2021 e 2022. Os seus resultados no seu ano de estreia no MotoGP foram sensacionais. As suas 6 poles e 7 pódios na temporada de 2019 foram um sinal claro do seu brilhantismo e habilidades excepcionais de pilotagem. Convidá-lo a mudar para a Yamaha oficial depois de concluir o seu contrato com a Yamaha Petronas Sepang foi um passo seguinte lógico. Para a próxima temporada, ele receberá uma YZR-M1 de fábrica e apoio total da Yamaha. O Fabio tem apenas 20 anos, mas já está demonstrando grande maturidade dentro e fora da moto, e estamos entusiasmados por ele se juntar a nós em 2021. Fabio e Maverick fornecerão um grande estímulo para todos nós na Yamaha Factory Racing para continuar a desenvolver a YZR-M1 e não deixar nada por contemplar na nossa busca por vitórias no Campeonato do Mundo de MotoGP.”

Fabio Quartararo: “Estou muito satisfeito com o que o meu manager conseguiu nos últimos meses, com a Yamaha Motor Company. Não foi fácil de estabelecer, mas agora tenho um plano claro para os próximos três anos e estou muito feliz. Vou trabalhar duro, como fiz no ano passado, e estou extremamente motivado para obter ótimas performances. Sinto que o período de inverno é muito longo – estou realmente empolgado para ir ao teste de Sepang na próxima semana para testar a nova YZR-M1 e me encontrar e trabalhar com a minha equipa novamente. Quero agradecer à YMC e à Yamaha Petronas Sepang, que me deram a oportunidade de participar da classe de MotoGP em 2019. Darei o meu melhor para que se orgulhem novamente de mim este ano.”