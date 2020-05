O Governo regional Andaluz, o Concelho de Jerez e a Dorna Sports juntaram-se e vão fazer uma proposta ao Governo Espanhol para realizar dois eventos de MotoGP em Julho.

O Governo Regional da Andaluzia, a Câmara Municipal de Jerez de la Frontera e a Dorna Sports concordaram em fazer uma proposta ao Governo Espanhol que, se for aprovada, veria o Circuito de Jerez-Angel Nieto realizar dois Grandes Prémios de MotoGP e uma ronda do Mundial de SBK no final de Julho e início de Agosto.

Depois de uma reunião eletrónica esta manhã entre Juan Antonio Marín, Vice-Presidente do Governo Regional da Andaluzia, Mamen Sánchez Díaz, Prefeito de Jerez de la Frontera e Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, as três partes concordaram em fazer uma proposta ao governo espanhol para organizar dois Grandes Prémios do Campeonato do Mundo de MotoGP no Circuito de Jerez-Angel Nieto nos fins de semana de 19 e 26 de Julho, respetivamente.

Também há uma proposta para realizar uma ronda do Mundial de Superbike no recinto, uns dias depois a 2 de Agosto.

Uma vez dada autorização do Governo Espanhol, os três eventos serão propostos à FIM para inclusão nos respetivos calendários. A primeira prova de MotoGP seria assim o Grande Prémio de Espanha, tornando-se a abertura da temporada para a classe de MotoGP, e a segunda seria o Grande Prémio da Andaluzia, pondo fim a uma fase de incerteza sobre quando e aonde o Campeonato iria começar.