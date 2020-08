Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) pode ter uma vantagem de 17 pontos na classificação do Mundial de MotoGP após três corridas em 2020, mas as cenas que testemunhámos no Grande Prémio da República Checa provam que este Campeonato do Mundo está aberto e ao contrário do que se supunha com todos os problemas de cancelamentos e restrições, está a ser absolutamente brilhante.

Nunca será demais cantar o feito de Brad Binder e da KTM Red Bull Factory Racing. Os Austríacos vão ficar orgulhosos no topo do mundial de MotoGP rumo ao Grande Prémio da Áustria no próximo fim de semana, animados por uma notável primeira vitória na classe rainha.

A corrida de Binder não foi nada menos que notável e, apenas na sua terceira corrida de MotoGP, o Sul-Africano já é um vencedor e o primeiro estreante a conquistar 25 pontos na classe rainha desde Marc Márquez da Honda Repsol.

Mas o resultado no GP da República Checa não prova apenas como a KTM é competitiva em 2020. Prova também como está renhido este Campeonato Mundial. Ver Binder e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT) subirem aos seus primeiros pódios de MotoGP é apenas uma recompensa pelo seu talento e trabalho árduo, e o mesmo se pode dizer do terceiro classificado, Johann Zarco (Esponsorama Racing). Uma KTM, uma Yamaha satélite e uma Ducati com um ano no pódio? Factos impensáveis não há muito tempo. No entanto, é assim que estamos em 2020.

Os rookies levam a guerra aos veteranos, as fábricas novas como a KTM e Aprilia a bater as forças estabelecidas da Yamaha, Ducati e Honda, e sessões que vêm menos de um segundo a cobrir os 17 melhores pilotos. A lista continua, pois cinco dos seis fabricantes da grelha são agora vencedores de corridas e a Aprilia só vai ficar mais forte à medida que também eles vão à procura dessa ilustre recompensa.

Não há margem de erro em 2020. Uma má corrida ou fim-de-semana, como vimos com Andrea Dovizioso (Ducati Team) e Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) pode ver dois favoritos ao título a terminar em 11º e 14º. Se olharmos para o Campeonato, é uma divisão 50/50 em termos de pilotos independentes e pilotos de fábrica…e um desses pilotos de fábrica é um estreante!

Resumindo, temos um impressionante Campeonato do Mundo de MotoGP nas nossas mãos. Prognósticos só por conta e risco de cada um. Venha o Red Bull Ring!