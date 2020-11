Miguel Oliveira começou por liderar, mas agora grande parte do pelotão parece estar a apanhar o jeito da pista do AIA

As coisas aqueceram no segundo treino livre de MotoGP, com a supremacia de Miguel Oliveira a vir à tona inicialmente sobre Morbidelli e Nakagami mas o Ítalo -brasileiro a bater o tempo do português por 122 milésimas uns minutos depois do começo da sessão.

A seguir, quando Oliveira baixou o seu tempo, seria Maverick Viñales a vir para o comando da sessão, e a entrar pela primeira vez em Portimão no minuto 39.

O espanhol baixaria ainda três décimas para consolidar essa posição quando, a dois minutos do fim, seria e Johann Zarco a vir para a frente.

O incremento do ritmo tinha sido tão exponencial que de repente Miguel Oliveira se encontrava já fora em 11º, com Aleix Espargaró a permanecer dos mais rápidos a seguir a Zarco com Viñales agora em terceiro.

Oliveira acabaria em 13º, e isto quer dizer que a volta mais rápida de sempre a Portimão em duas rodas pertence agora a Johann Zarco com 1:39.417

MotoGP, TL2, Top 10

15J. Zarco1:39.417212M. Viñales+0,119341A. Espargaró+0,228420F. Quartararo+0,275533B. Binder+0,280636J. Mir+0,31574A. Dovizioso+0,324844P. Espargaró+0,366943J. Miller+0,4031021F. Morbidelli+0,471