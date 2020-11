Franco Morbidelli e Fabio Quartararo ajudaram a sua equipa a tornar-se na Campeões das equipas independentes novamente pelo segundo ano consecutivo “…o trabalho de equipa pode tornar tudo possível!” Razlan Razali

A Yamaha Petronas Sepang Racing Team provou ser a melhor equipa satélite pelo segundo ano consecutivo, conquistando o campeonato de Equipas Independentes de MotoGP de 2020 em Valência há duas semanas e garantindo o segundo lugar na Classificação das Equipas de MotoGP.

A vitória de Franco Morbidelli no Grande Prémio de la Comunitat Valenciana garantiu o título e manteve um recorde 100% Independente da equipa malaia desde a sua estreia na classe rainha em 2019.

Numa temporada de desafios únicos devido à pandemia global, a Yamaha Petronas SRT manteve a calma e mostrou desde a primeira ronda que eram uma equipa com que contar mais uma vez.

Quartararo conquistou duas poles decisivas e vitórias na estreia em Jerez, antes do colega de equipa Morbidelli subir ao pódio do Automotodrom Brno uma semana depois.

Franco voltou a subir ao pódio três vezes mais tarde, uma no GP de San Marino, onde obteve a primeira vitória no MotoGP da sua carreira.

Fábio apoiou-o com uma vitória impressionante em torno do Circuito de Barcelona-Catalunha.

Morbidelli somou mais duas vitórias durante a temporada nos GPs de Teruel e Valência, antes de terminar a temporada com um pódio na última ronda em Portugal.

Ao longo da temporada de 2020, Franco somou três vitórias, cinco pódios, duas poles e seis partidas na primeira linha, enquanto o colega de equipa Fábio somou três vitórias, três pódios, quatro poles e nove arranques na primeira linha.

A Yamaha Petronas SRT terminou o ano com 248 pontos acumulados, mais 65 do que o seu concorrente mais próximo.

A Yamaha Petronas SRT 2020 em números: 248 Pontos com 65 pontos de vantagem, 6 Vitórias e 8 Pódios (6 vitórias, 1 segunda posição e 1 terceira posição), 6 Pole Positions e 15 arranques da primeiras fila (dois pilotos combinados, 12 corridas com início na primeira fila).

Além disso: 3 Voltas mais rápidas, 1 Recordes de tempo por Volta, 1 Melhor Volta em Corrida, 155 Voltas na liderança de uma corrida, 17 Treinos Livres liderados.

Razlan Razali – Diretor de Equipa: “Completámos agora a nossa segunda temporada no MotoGP, onde terminámos em segundo lugar no campeonato de equipas de MotoGP, sendo a Melhor Equipa Independente e segundos no campeonato de pilotos graças a uma incrível segunda metade da temporada de Franco Morbidelli, Vice-Campeão de MotoGP de 2020, mais o título de Piloto independente de Equipas!”

“Ganhámos o título de Melhor Equipa Independente pelo segundo ano consecutivo e vimos os nossos pilotos no topo do pódio seis vezes com três vitórias em prova tanto para Franco como para Fabio Quartararo. Foi um início de época incrível de Fábio e, através das suas primeiras vitórias na corrida, ele e a equipa estiveram no topo da classificação durante grande parte deste ano.“

“Tem havido tantas emoções! Tem sido também um duro campeonato de MotoGP este ano, com muitas corridas consecutivas num curto espaço de tempo, exigindo esforço extra de toda a equipa, o que mostrou mais uma vez que o trabalho de equipa pode tornar tudo possível. Tentámos levar a luta pelo título à corrida final, mas infelizmente não conseguimos.”

“Estamos muito orgulhosos dos nossos pilotos, membros da equipa e parceiros, e conseguimos o que ninguém esperava. Nada disto teria sido possível sem o apoio e compreensão de todos eles e agradecemos sinceramente a todos.”

Johan Stigefelt – Team Manager: “Voltar a alcançar este título no segundo ano é uma sensação incrível. É incrível porque não esperávamos isto quando começámos a equipa em 2019. Seis vitórias, 8 pódios, no geral, é algo que nunca poderíamos imaginar. Este ano começou bem e sentimos que tínhamos boas hipóteses de ter o título de campeão, o campeonato de equipas e os melhores títulos independentes, mas claro que tivemos a nossa quota parte de azar e maus resultados. O bom é que um piloto muitas vezes cobriu o outro quando o outro não se deu tão bem, por isso tanto o Franco como o Fábio contribuíram para ganhar este título de Melhor Equipa Independente. Tudo é por causa deles, mas também da equipa por trás deles a fazer um trabalho tão bom, é um verdadeiro esforço de equipa. Sem as pessoas por trás deles, os pilotos não poderiam fazer o seu trabalho.”

“É bom conseguir este título porque é para toda a equipa e para tudo aquilo por que trabalhámos nos últimos dois anos. Obrigado a todos os envolvidos…”