“A Suzuki ajuda o condutor, o que se torna muito útil ao longo de toda a temporada. Tenho de agradecer à Yamaha por me ter recebido de volta depois dos meus anos na Ducati, caso contrário, provavelmente teria parado de correr”, disse o Doctor.

Para muitos, a corrida de domingo em Portimão terá um sabor especial, incluindo Valentino Rossi. O nove vezes campeão mundial irá de facto disputar a sua última corrida com a equipa oficial da Yamaha, a equipa com a qual construiu a maior parte dos seus sucessos na primeira categoria.

“O domingo será um momento especial – confirma Rossi – o fim de uma longa aventura. A minha história com esta equipa está dividida em duas partes, e tenho de agradecer para sempre à Yamaha por me ter recebido de volta após os meus dois anos na Ducati, pois caso contrário, provavelmente teria parado de correr. Na parte da nossa história juntos ganhámos menos, mas houve ainda assim momentos bonitos e inesquecíveis”.

Na segunda parte do ‘casamento’ entre Rossi e Yamaha, 2017 representou um ano crucial, tendo marcado o início de uma fase muito oscilante para a M1. “A transição de 2016 para 2017 foi crucial para a Yamaha, uma vez que a partir desse momento a moto começou a sofrer. Não sei se isto aconteceu mais por causa da Yamaha ou por causa da evolução das outras marcas, penso que deveríamos tentar melhorar como as outras equipas”.

Quem está agora a passar por uma fase muito positiva é a Suzuki, que Rossi (como Dovizioso) elogia pela sua simplicidade. “A Suzuki fez um grande trabalho, tornando a sua moto mais simples do que outras. Fortaleceu os seus pontos fortes ao construir uma moto amiga do condutor que o ajuda a pilotar, o que é muito importante num campeonato”.

Voltando a falar de Valentino, agora precisamos de pensar em Portimão, e no que precisamos de fazer. “Espero ser mais competitivo do que em Valência e espero que a moto se adapte aos pneus e ao asfalto o mais depressa possível. O objectivo é ser competitivo: é a última corrida da época e eu não tenho pretensões no campeonato, por isso só quero dar o meu melhor. Não tem sido certamente uma época fácil e não estou satisfeito. Recolhi alguns pontos e só em algumas corridas consegui ser rápido, especialmente depois de Jerez 2. Infelizmente não consegui fazer mais do que um pódio: a moto mostrou que podia ganhar, por isso, se tivesse de lhe dar uma classificação, daria um 7”.

Em conclusão, Rossi dedica um pensamento a Dovizioso e Crutchlow, que se despedirão no domingo (talvez não para sempre no caso do piloto italiano) do MotoGP, e ao seu meio-irmão Marini, ainda a lutar pelo título de Moto2.

“Cal fez uma grande carreira entre o Superbike e o MotoGP, e eu tenho muitas recordações dele: lembro-me da sua primeira vitória em Brno no molhado, onde terminei em segundo lugar. Conheço-o há muitos anos, desde que corremos juntos quando tínhamos 10 anos em mini-motos, e lutei com ele muitas vezes. Luca poderia ter tido mais pontos nesta altura, mas depois do acidente em Le Mans teve um momento difícil, apesar de não se ter magoado muito. A desvantagem é bastante grande agora, mas tudo pode acontecer”.