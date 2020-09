O mais recente circuito da MotoGP vai acolher um teste de dois dias para equipas de teste das fábricas e alguns pilotos da classe antes de ver a prova final do campeonato em território nacional

Após o anúncio de que a final do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020 terá lugar no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, foi agora confirmado um teste de dois dias no traçado. Este terá lugar na quarta-feira, dia 7 e quinta-feira, 8 de Outubro, pouco antes do Grande Prémio de França.

O teste destina-se principalmente às equipas de teste dos fabricantes de MotoGP e fornecerá dados valiosos às equipas de classe rainha, bem como aos fornecedores técnicos, antes da estreia de Portimão no calendário.

Os pilotos presentes serão Jorge Lorenzo (Yamaha), Dani Pedrosa (KTM), Michele Pirro (Ducati) e Stefan Bradl (Honda).

Alguns pilotos da classe MotoGP também estarão presentes na quarta-feira, dia 7 de outubro. Estes serão estritamente limitados a andar em motos de estrada para se familiarizarem com a pista, como já tínhamos noticiado.

A lista provisória de inscritos dos pilotos da classe MotoGP é a seguinte:

Andrea Dovizioso (Ducati)

Jack Miller (Ducati Pramac)

Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy)

Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing)

Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu)

Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech3)

Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory Racing)

Johann Zarco (Ducati Esponsorama)

Francesco Bagnaia (Ducati Pramac)

Aleix Espargaró (Aprilia Gresini)