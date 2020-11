Miguel controlou ao milímetro a sessão para afastar os desafios de Morbidelli e Miller e fazer a pole com 1:38.892

A sessão de qualificação final começou com o dorido Nakagami a ir para a sua moto colocando penosamente uma luva no seu pulso magoado, e a expectativa palpável de quem seria que o realizador da pole após as boas prestações de Oliveira, Morbidelli e Espargaró mas também com Quartararo a mostrar serviço.

Oliveira tinha um pneu macio na traseira com o duro na dianteira a parecer uma combinação estranha, mas era também a escolha de Pol Espargaró na KTM oficial.

A três minutos para o final, a queda da Zarco veio atrapalhar as coisas com o aparecimento de bandeiras amarelas e Morbidelli ia para a frente com Crutchlow, fresco de vencer a Q1, muito, muito perto.

Miguel Oliveira estava afundado em 9º e seria no mínimo irónico que depois de dominar todos os treinos o piloto começasse mais vez das suas posições habituais do meio da grelha, até porque a seguir Morbidelli baixou do minuto 39 para fazer 1:38.936 e Oliveira atacava a volta com 66 milésimas abaixo do tempo, procurando suplantar o líder.

A 34 segundos do fim, Miguel Oliveira vai para a pole, entrando também no com 1:38.892 e faltava só a carga de Pol Espargaró para decidir tudo, mas no final o espanhol da KTM falhou por 118 milésimas ficando apenas em oitavo…

Um dia histórico para Oliveira e para Portugal, colocando-o em muito boa posição para discutir a vitória na corrida de amanhã!