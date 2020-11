MIGUEL OLIVEIRA: “Senti que tinha uma boa moto, sabia que ainda podia tirar algumas décimas ao tempo desta manhã. Não foi fácil devido ao vento, mas como era vento português, acabou por me dar uma ajuda. O trabalho ainda não está feito, amanhã temos que fechar com chave de ouro”, começou por dizer o piloto luso.

“Quando estamos satisfeitos com a moto, tudo se torna mais fácil. Estou muito feliz, amanhã espero uma boa corrida”.

FRANCO MORBIDELLI: “Estou muito feliz pelo Miguel. Ele conhece bem o circuito, parabéns para ele”

PAULO OLIVEIRA (PAI DE M. OLIVEIRA): “A qualificação é sempre dificil, é tudo muito apertado, mas ele estava confiante. A pole foi a cereja no tipo do bolo. Amanhã esperamos que o pneu dure até ao final da corrida para terminar nesta posição”.

A QUALIFICAÇÃO DE OLIVEIRA. Na entrada para os últimos dez minutos da sessão Miguel Oliveira ocupava a quarta posição, atrás de Morbidelli, Miller e Zarco. O português parava para mudar a roda traseira para um pneu macio. Preparado o ataque final aos tempos, o piloto de Almada tinha 5 pilotos à sua frente e um objetivo claro: a pole. Até esta paragem, Jack Miller foi um dos pilotos que rodou na sombra do luso, a ‘aprender’ com as melhores nota do maestro de Portimão.

Nesta altura, Morbidelli tinha a pole provisória na frente de Miller e Zarco, que caia. A um minuto e meio do final, Morbidelli baixa a melhor volta e bate o recorde do circuito, mas as coisa não ficam por ai…

A conseguir melhores marcas em todos os parciais Oliveira vai para a frente e consegue a sua primeira position em MotoGP.

TOP TEN DO Q2 MOTOGP

188M. OLIVEIRA1:38.892221F. MORBIDELLI+0.044343J. MILLER+0.146435C. CRUTCHLOW+0.264520F. QUARTARARO+0.30766S. BRADL+0.312712M. VIÑALES+0.36885J. ZARCO+0.435930T. NAKAGAMI+0.661104A. DOVIZIOSO+0.695