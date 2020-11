Cal Crutchlow e Franco Morbidelli cedo demonstraram que podiam força a passagem ao Q2, objetivo do qual ficou de fora o já coroado campeão do mundo Joan Mir.

A dez minutos do final da sessão, Joan Mir, Franco Morbidelli e Lorenzo Salvadori eram os três pilotos mais rápidos em pista. Morbidelli fazia ainda uma volta mais rápida, mas que acabaria cancelada por desrespeitar os limites da pista. A cinco minutos do final, as coisas mudavam de figura com Aleix Espargaró a colocar a Aprilia na primeira posição, na frente de Binder, Crutchlow; Marquez, Rossi e Mir.

A 2m40 do final da sessão é o britânico Cal Crutchlow que estabelece a melhor volta (1’39,250), com Morbidelli a 0.026s e Binder mais distante. O já campeão do mundo Joan Mir, na décima posição ficava de fora do Q2, Crutchlow obtinha aquele que pode ter sido o último ‘triunfo’ antes da sua retirada da classe rainha do motociclismo de velocidade.

TOP TEN Q1 MOTOGP

135C. CRUTCHLOW1:39.250221F. MORBIDELLI+0.026333B. BINDER+0.140441A. ESPARGARO+0.512563F. BAGNAIA+0.769673A. MARQUEZ+0.799746V. ROSSI+0.80889D. PETRUCCI+0.841932L. SAVADORI+0.9241036J. MIR+1.040