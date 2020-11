O team manager da KTM Red Bull Tech3Hervé Poncharal reflete numa temporada agitada. “Todos estão à espera do Miguel”- Hervé Poncharal

Para Miguel Oliveira, Hervé Poncharal e toda a equipa da KTM Red Bull Tech3, um capítulo encerra no domingo à tarde.

O português vai correr a sua última corrida pela formação francesa e alinha pela equipa KTM Red Bull Factory Racing a partir de 2021.

O dono da equipa, Poncharal, está a olhar para a temporada de 2020 com um sorriso e ao mesmo tempo, uma lágrima no olho, embora a época ainda não tenha terminado.

Finalmente para a Tech3, Oliveira conquistou a sua primeira vitória no GP da Áustria, o primeiro sucesso da equipa, que nunca vencera em 20 anos com a Yamaha.

“Foi inacreditável para nós“, recorda o francês com carinho, e confessa-se relutante em deixar Oliveira ir:

“É triste que estejamos a competir na nossa última corrida com ele. Esteve connosco durante dois anos e desempenhou um papel importante na nossa equipa. O Miguel era um jogador de equipa, um grande corredor e fora da pista uma pessoa muito simpática, com um grande sentido de humor. Ele sempre teve a atitude certa e sempre teve um sorriso nos lábios.”

No futuro, Poncharal terá de ir mais longe que a sua boxe para trocar algumas palavras com o seu antigo protegido. Oliveira esteve sempre com a KTM Red Bull no Mundial, com exceção da temporada de 2016.

O português é o primeiro português a vencer na classe rainha, e fecha um ciclo no domingo, quando se despedir da Tech3 no GP de casa.

Poncharal continua: “O Miguel é uma estrela em Portugal. Todos estão à espera dele e ele teve uma temporada fantástica. Portimão será o foco da sua época, e ele tem grandes expectativas.”

Poncharal quer fazer a sua parte com o resto da equipa: “Queremos dar-lhe um pacote que lhe permita mostrar todo o seu desempenho. Mal podemos esperar.”