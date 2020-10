“a chave vai ser a velocidade a meio da curva…”

Provavelmente o único com conhecimento prévio do traçado do AIA, do seu tempo nas Superstock 1000, Savadori referiu o desafio de adaptar uma MotoGP ao circuito, mas também as melhorias recentes da Aprilia.

Lorenzo Savadori, Aprilia Gresini:

“Já andei aqui há dois anos com as Superbike, gosto desta pista e mal posso esperar para a experimentar com uma MotoGP…”

“Acho que a nossa moto tem agora um muito bom motor, mas aqui a chave vai ser a velocidade a meio da curva e acho que a Aprilia também deu agora um bom passo em frente nesse aspeto, por isso, vamos tentar fazer o melhor disso!”