MotoGP, 2020, Portimão: Pilotos de Teste no AIA, Michele Pirro

“Não sei como vai ser com as motos de MotoGP…” Pirro elogiou a pista do AIA, que considerou linda, mas também expressou dúvidas na adaptação da velocidade de uma MotoGP às exigências do traçado… Michele Pirro, Ducati Team: É uma pista linda, estou curioso para a experimentar, mas não sei como vai ser com as