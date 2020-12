Num gesto cheio de significado, Miguel Oliveira presenteou cada um dos elementos da Tech 3 com um relógio personalizado estas atenções nem sempre são a regra

Miguel Oliveira provou que esteve muito ligado à equipa da KTM Red Bull Tech3 com a qual acaba de completar as suas duas primeiras temporadas no MotoGP.

A sua segunda vitória na classe rainha, depois de partir da pole position e alcançar a volta mais rápida da corrida, foi a cereja no topo do bolo de uma época que trouxe a primeira vitória à equipa francsesa, mas também grande sucesso a Oliveira.

Sem esquecer isso, Miguel agradeceu à equipa francesa de forma comovente antes de a deixar pela equipa da Fábrica da KTM.

O piloto português de 25 anos tinha preparado a despedida com muita antecedência, fazendo uma série de relógios Tissot personalizados, gravados com a sua assinatura, para cada membro da equipa de Bornes-les-Mimosas, desde os técnicos dedicados com quem trabalha desde 2019, a também todos os membros da equipa de Iker Lecuona e até a secretária da estrutura francesa que gere a estrutura da Côte d’Azur!

Basta dizer que a surpresa foi grande na equipa satélite da KTM porque estas atenções nem sempre são a regra em todas as equipas no final da época…