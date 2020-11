Oliveira esteve perfeito, ao liderar na sua KTM o primeiro treino no início e no fim, quando contava

A seguir à liderança de Miguel a meio do Treino Livre um, veio a surpresa com Stefan Bradl único piloto além de Aleix Espargaró a ter andado na moto de GP no traçado, a vir a pra frente com a Honda e quase logo a seguir Fábio Quartararo na Yamaha da Petronas a baixar já para os 1:40.

Oliveira mantinha-se pelo quinto lugar e Lorenzo Savadori, talvez por conhecer o traçado dos seus tempos no mundial de Superbike, aparecia em sexto à frente de Rins, Nakagami e Viñales

No último quarto de hora, Morbidelli e Zarco vieram também para a frente de Oliveira, que já era sétimo.

Nos últimos seis minutos, pouco se alterou, Alex Márquez chegou ao Top 10, Aleix Espargaró estava em quarto na Aprilia e Oliveira permanecia a 336 milésimas do tempo mais rápido de Quartararo de 1:40 877.

Miguel Oliveira, porém, não seria frustrado na sua intenção e no final da sessão com Aleix Espargaró a chegar a terceiro, voltou ao topo com a volta mais rápida da sessão em 1:40.122

MotoGP, TL1, Top 10

188M. Oliveira1:40.122212M. Viñales+0,040341A. Espargaró+0,114432L. Savadori+0,175544P. Espargaró+0,558635C. Crutchlow+0,573736J. Mir+0,734820F. Quartararo+0,755930T. Nakagami+0,756106S. Bradl+0,798