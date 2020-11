Franco Morbidelli foi o melhor piloto da Yamaha na temporada de 2020 como vice-campeão de MotoGP “É muito difícil decidir quem recebe o quê, porque todos os pilotos da Yamaha são muito fortes!”

Ao contrário dos seus colegas de marca, o Italo-Brasileiro nem sequer dispunha da mais recente YZR-M1, mas insiste que não se sente subestimado.

Depois da surpreendente e forte temporada de estreia de Fabio Quartararo em 2019, com 6 poles e sete lugares no pódio, o seu companheiro de equipa Franco Morbidelli foi o único piloto da Yamaha a não conseguir uma moto de fábrica em 2020: para o Campeão do Mundo de Moto2 de 2017, a chamada M1 de “especificação A” baseada no modelo de 2019, era a sua moto na boxe da Petronas, mas foi sendo atualizada com novidades.

No final da temporada encurtada pelo Covid, no entanto, “Franky” foi o melhor dos quatro pilotos da Yamaha, como segundo classificado.

Uma satisfação especial para o italiano anteriormente subestimado?

“Não sinto que esteja a ser subestimado”, disse o triplo vencedor da temporada. “Tudo o que sei é que ainda há três pilotos muito fortes na Yamaha. Por conseguinte, é muito difícil decidir quem recebe o quê. Porque todos os pilotos da Yamaha são muito fortes”, sublinhou Morbidelli.

“Não me sinto subestimado, só tinha as probabilidades mais baixas na Yamaha”, continuou o protegido de Rossi, de 25 anos. “Espero que esta época do Mundial aumente a minha quota e o meu nível no critério da Yamaha. Mas não me senti subestimado, é só que a competição é grande e o nível na Yamaha é alto, todos os pilotos da Yamaha são super-fortes: Vale tem muita experiência e é super-bom a afinar e a andar de moto. O Fabio é super-rápido, e o Maverick é o mesmo. É uma grande luta entre os pilotos. Por isso, não me sinto subestimado, apenas me senti… talvez o último do grupo. Mas não faz mal!”, disse Franky.

A temporada de desilusão dos seus colegas de marca na M1 de 2020 (Apenas 6º para Viñales, 8º para Quartararo, à justa à frente de Oliveira a 2 pontos, e um pior-de-carreira 15º para Rossi) também foi uma surpresa para Morbidelli: “Sempre pensei que num Campeonato do Mundo os modelos do ano anterior ou um híbrido, como é o caso da minha, definitivamente uma moto que já conheces melhor do ano anterior, começaria melhor, mas depois com a continuação da temporada, as motos de fábrica aumentariam de desempenho. Mas este ano foi exatamente o oposto.”

“No início da época, as motas de fábrica eram as mais fortes, fizeram um trabalho excelente. O Fabio venceu duas corridas no início e foi muito forte”, recordou o seu companheiro de equipa na Yamaha Petronas. “Mas depois foi pior para eles e nós levantamo-nos. Acho que a diferença foi no trabalho que fizemos. Posso assegurar que trabalhámos muito e tentámos resolver muitas coisas, controlar muitas coisas. Isso vem da minha tripulação. Fizeram um trabalho maravilhoso”, elogiou o piloto a sua equipa em torno do chefe da tripulação, Ramon Forcada.

“Essa é a minha opinião, mas não tenho a certeza, porque nunca andei numa M1 das novas. Por isso, não posso falar dos problemas que têm, porque não os consigo compreender. Não estou no lugar deles!”, acrescentou Franky.