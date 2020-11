MotoGP, 2020, Portimão: “O Algarve deve ser bom para nós” diz Rossi

Valentino Rossi está entusiasmado com a chegada da MotoGP a Portimão, dado gostar imenso do traçado diferente do circuito português “A aderência em Portimão é melhor do que Valência e isso vai ajudar!” O multicampeão da Yamaha tem sido afetado por muitos azares ultimamente , entre quedas, avarias e Covid, e espera acabar a época