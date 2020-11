O circuito que este fim de semana apaixonou pilotos, equipas do mundial e todos os portugueses em geral, pode mesmo passar a circuito permanente do MotoGP a partir de 2021. A assinatura do contrato entre o Autódromo Internacional do Algarve e a Dorna, apenas está dependente da parte financeira.

Abril será mesmo o mês esperado para o regresso do MotoGP a Portimão em 2021. No entanto, tudo ainda está dependente da assinatura do contrato entre o Autódromo Internacional do Algarve e a Dorna, a empresa que organiza o Campeonato do mundo de MotoGP. Falta apenas, garantir o pagamento…

Foi o próprio Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) que anunciou a possibilidade do MotoGP ficar em Portugal. “Há uma coisa que é unânime. Não há nenhum piloto nem nenhum diretor de equipa que não adore este circuito, e que não adore a região. Ainda agora estava a falar com o diretor da KTM, e ele disse-me, temos que voltar, temos que ficar aqui. Portanto, a corrida é um sucesso, agora é preciso muito simplesmente que o Governo português, assegure financeiramente a assinatura do contrato. Em princípio far-se-á um contrato para 3 anos, pode-se fazer para 5 anos, só é preciso é que alguém assine por baixo.“

“Penso que é um excelente investimento para a região e para o turismo nacional, porque vão ser milhares e milhares de estrangeiros que vão vir aqui, ainda por cima com a publicidade que resultou deste Grande Prémio. E portanto, acho que não vamos perder a oportunidade.”

Antes de Viegas, o próprio Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, tinha deixado claro que o MotoGP quer continuar em Portugal: “Espero que possamos continuar aqui. De momento o calendário de 2021 tem Portimão como prova de reserva, mas creio que continuaremos aqui muitos anos e é essa a nossa intenção.”

Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional do Algarve: “Acho que temos as condições praticamente todas asseguradas, há apenas alguns pequenos detalhes a ajustar para o MotoGP se manter em Portugal, é realmente muito bom ouvir de todas as equipas, chefes de equipas, jornalistas, televisões bons comentários à prova, agora é uma questão de criar um pacote que seja bom para todas as partes, mas julgo que até ao final da semana isso será resolvido.”