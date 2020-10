Além do piloto de testes Guintoli, Joan Mir esteve presente em Portimão numa GSX-R de estrada e diz-se preocupado com os saltos

O Espanhol e segundo no Campeonato Joan Mir (Suzuki Ecstar) foi dos mais cauteloso na sua apreciação do AIA, pois disse que fazer cavalos nas cristas do circuito pode ser um problema com as motos de MotoGP.

O consenso geral é de que a Yamaha começará o fim de semana como favorita, pois a pista aparentemente adequa-se às características da YZR-M1.

Joan Mir:

“Para começar, vai ser importante acertar aqui o controlo anti-cavalinho porque vejo uma data de subidas e descidas…

Se com uma moto de estrada, numa GSX-R, há sítios onde me sinto a levantar muito, imaginem com uma moto de MotoGP…

Por isso, vai ser importante acertar tudo, temos que afinar a moto para fazer a diferença!”