Se uma marca tem razões para satisfação com a época de 2020, é a KTM e foi isso mesmo que o manager Mike Leitner disse na conferência de imprensa pré-evento para o Grande Prémio MEO de Portugal “O Miguel vencer na Áustria foi um ponto alto para nós!”



Sim, podia dizer-se que foi uma época fantástica para nós, com as vitórias do Binder e do Miguel, estamos muito contentes com a época, e como ela correu!”

“Demos um enorme passo em frente e fizemos algumas mudanças na nossa moto e a companhia trabalhou muito, puxámos muito, tanto a fábrica como os nossos pilotos, mas depois a época foi atrapalhada pelo Covid.”

“Fomos a primeira companhia à regressar às pistas para testar e, finalmente, quando as coisas começaram, pudemos ver que estávamos a andar muito bem e ao longo da época o desempenho da moto foi melhorando, especialmente ao longo da distância de corrida, mas também tivemos boas qualificações e duas vitórias em corrida!”

“Especialmente a do Miguel na Áustria, que foi um ponto alto para nós, em casa, mas ainda estamos a trabalhar para dar uma vantagem os pilotos e continuar!”

O Pol foi uma parte muito forte do projeto desde o princípio e embora tenhamos mudado a nossa estratégia para o futuro, desejamos-lhe tudo do melhor para o seu projecto, mas claro que vêm dois pilotos muito rápidos para a companhia, o Miguel e o Brad!”

“Também temos os novos pilotos na Tech3, a juventude com o Iker e a experiência com a chegada do Danilo, portanto acho que temos o melhor dos dois mundos nestes quatro pilotos!”