O finlandês vai substituir o espanhol na última ronda da temporada, depois de o estreante ter dado positivo ao Covid-19 antes de Valência

Iker Lecuona, da KTM Red Bull Tech3, não poderá participar na fase final do Mundial de MotoGP de 2020, depois de ter testado positivo ao Covid-19, na semana passada.

Por isso, o piloto de testes da KTM, Mika Kallio, vai participar no Grande Prémio MEO de Portugal no Autódromo Internacional do Algarve em vez do Espanhol.

O piloto finlandês vai regressar ao MotoGP depois de ter competido na segunda metade do Campeonato do Mundo de 2019, na KTM Red Bull Factory Racing, após a saída de Johann Zarco.

Mika Kallio: “Em primeiro lugar, não é uma situação fácil para a equipa e para o Iker. Lamento que ele também tenha de faltar a esta corrida. Por isso, vou saltar para a moto a curto prazo, o que não é assim tão fácil neste momento, porque não tenho andado de moto com muita frequência este ano. Obviamente, vai ser interessante ver qual é a minha velocidade e como posso aprender a nova pista e muitas outras coisas. Claro que a tripulação é nova para mim, por isso tenho muitas coisas para aprender. É um grande desafio e vamos fazer tudo o melhor possível.

“É sempre uma honra correr com uma moto de MotoGP e também estar com o Hervé e a KTM Red Bull Tech3. Conheço-os há muito tempo e é bom voltar às corridas, mesmo que seja apenas a última corrida da temporada. O final é sempre um momento especial para todos e é sempre bom estar lá com as melhores motos e os melhores por perto, gosto sempre muito. Não temos nada a esperar de lá, fazemos o nosso trabalho e veremos onde vamos parar. Quando um piloto põe o capacete e as luzes vermelhas se apagam, acho que o clima de corrida vai estar lá imediatamente. Por isso, acho que vai ser um fim de semana interessante.”