Ninguém recebeu a confirmação do regresso do Grande Prémio de Portugal , que vai ter lugar em Portimão a 22 de Novembro a fechar a época, com maior entusiasmo do que Miguel Oliveira, que declarou em conferência de imprensa:

“É inacreditável, estou a delirar, é um sonho! Obviamente já lá corri duas vezes, um ano nas 125 e outro em Moto3, e é super-especial, sendo eu o único português no Mundial e agora na categoria de MotoGP, o sentimento de voltar a correr lá é muito especial…”

“Poder regressar e correr no meu país é incrível, estou mesmo, mesmo, a antecipar o prazer, e ser a última prova ainda mais, porque posso andar ao máximo e dar tudo em frente da multidão local…”

“esperemos que tudo corra bem, vamos preparar uma boa época para chegar lá fortes e acabar em grande! Estou pronto para conseguir um bom resultado!”