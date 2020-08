Assim que foi anunciado oficialmente aquilo que já se sabia há alguns dias, nomeadamente que Portimão seria o destino final da MotoGP em 2020, com o circuito algarvio a fechar a época a 22 de Novembro, Jonathan Rea, que acabou de vencer 3 corridas no Algarve, fazendo o pleno da prova de Superbikes da semana passada, gravou uma mensagem muito especial para os seus “colegas” da MotoGP.

O piloto fez uma pose com a torre VIP que é uma das imagens “ex-libris” do Circuito atrás, elogiando as qualidades do traçado, que considera um dos melhores do Mundo, e exortando-os a divertirem-se:

“Olá malta, eu sou o Jonathan Rea, piloto da equipa Kawasaki Superbike e acabo de ouvir que a MotoGP vem a Portimão… Mal posso esperar para ver toda a acção, Portimão é um dos meus circuitos favoritos de todo o mundo, é quase como uma pista de Motocross com as subidas e descidas, por isso divirtam-se e boa sorte a todos!”