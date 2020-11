Após um verdadeiro recital de pilotagem na montanha-russa de Portimão, sabendo gerir o desgaste da moto, especialmente dos pneus, Miguel Oliveira chegou à última volta com 3,5 segundos de vantagem para o segundo classificado. Foi uma vitória sem espinhas do nosso melhor maestro… a segunda em 2020!

Pole-position, vitória e melhor volta da corrida… Que mais se pode pedir ao nosso melhor maestro? Estas foram as suas primeiras palavras:

MIGUEL OLIVEIRA: “É irreal. Sonhamos com este tipo de corridas, é incrível esta vitória. Os meus agradecimentos para todos os que ficaram em casa a assistir à minha corrida, à fantástica Tech3 que vou deixar, à KTM com quem estarei no próximo ano, e também à minha família, que pela primeira vez pôde assistir a uma vitória minha no MotoGP aqui em Portimão”.

“Foi um fim de semana perfeito. Deixo a Tech3 muito orgulhoso, foi a última corrida do Guy Collon como chefe dos mecânicos e quero enviar uma braço para ele que foi fundamental em muitos dos meus sucessos. Mas acredito que do outro lado (com a oficial Red Bul KTM) estes resultados vão continuar.”

“Sei que todos em casa me deram muita força, portanto o meu obrigado a todos. Hou muitas altura durante a época em que não tive o apoio da família como aqui devido às restrições, mas aqui acho que me deram muita força, até os meus adversários ficaram surpreendidos com esta corrida. A época foi uma montanha russa de emoções, mas foi um ano fantástico.”