Se alguém acabou por salvar a honra à Yamaha esta temporada, essa pessoa foi Franco Morbidelli que com a única moto com as especificações do ano passado (felizmente para ele) acabou por levar a melhor no campeonato de 2020 onde somou três vitórias: San Marino, Teruel e Valência. Erro de cálculo na evolução da M1? Certamente.

Antes do início da corrida de Portimão, Franco Morbidelli tinha em Alex Rins o único piloto que lhe poderia ameaçar o lugar de Vice-Campeão do mundo de MotoGP. No entanto, o italo-brasileiro, e já confesso admirador de Miguel Oliveira, acabaria por somar 16 pontos na prova de hoje, muito ao contrário do #42 da Suzuki que amealhou um único ponto com o seu desastroso décimo quinto lugar.

Para o próximo ano, já com o título de Vice-Campeão de MotoGP 2020 no bolso, Morbidelli terá a seu lado Valentino Rossi.

FRANCO MORBIDELLI: “Esta corrida foi uma ótima maneira de terminar o campeonato. Sabiamos que tinhamos muitos olhares sobre nós, e que teriamos necessariamente de obter em Portimão um bom resultado para conseguir o segundo lugar no campeonato. Quero deixar um agradecimento à Yamaha. O Miguel estava intocável hoje, por isso tentei ficar sempre com o Jack durante a corrida mas ele atacou no final e não consegui responder.”