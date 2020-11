O piloto australiano da Pramac fez quase toda a corrida atrás de Franco Morbidelli, com excepção das últimas voltas. Terminou em segundo a corrida e no sétimo lugar no campeonato de 2020, com três segundos lugares na Estíria, Valência e Portugal. Miller deixa agora a Pramac, rumando à equipa principal, ao Team Ducati, para o qual contribuiu com o seu resultado para a vitória da marca italiana no Mundial de Construtores.

JACK MILLER: Hoje o Miguel estava noutro nível, tentei controlar o seu andamento nas primeiras voltas mas depois ele distanciou-se. Andei 16 voltas atrás do Morbidelli, foi duro, mas tinha que tentar o ataque nas últimas voltas. No campeonato fiquei a apenas 7 pontos do terceiro lugar, e em sétimo, o que de alguma forma foi ingrato para mim. No entanto foi bom ajudar com o meu segundo lugar a Ducati a conseguir o título de construtores.”

“Estou muito feliz, parabéns para o Miguel, vamos tentar voltar fortes para o próximo ano. Um agradecimento muito especial para a equipa Pramac que vou deixar, porque sem ela nunca teria aqui chegado.”