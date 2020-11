Com o excelente pódio de Miller em segundo lugar atrás de Miguel Oliveira em Portimão, a Ducati corse acabou por conquistar o título de construtores, o seu primeiro desde 2000 “acho que temos um alinhamento muito forte para 2021“

Este sucesso não teria sido possível sem as duas vitórias obtidas por Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, e os pódios de Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco, cinco pilotos a contribuir para a pontuação do fabricante, em que apenas a primeira moto à chegada conta.

A Ducati quis prestar um agradecimento de toda a família Ducati aos pilotos, engenheiros, mecânicos, técnicos da Ducati Corse, da Ducati Team, da Pramac Racing e da Esponsorama Racing.

A propósito, Gigi Dall’Igna, engenheiro chefe e gestor da formação de MotoGP comentou:

“É muito importante para a Ducati ganhar esse título, para temos alguma coisa para mostrar de 2020, porque toda a gente em casa e no circuito se esforçou muito, trabalharam muito para atingir este resultado, portanto estou muito, muito contente, por toda a gente nas equipas e na Ducati!”

“Estou contente com o facto de que, mesmo assim, tivemos bastantes pódios e temos um alinhamento muito forte para 2021.”

“Estou muito contente com a chegada dos novos pilotos que vão entrar na equipa de fábrica, o Miller e o Bagnaia, penso com eles conseguirmos atingir grandes resultados!”

“Claro que com os dois pilotos que vão embora, o Dovizioso e o Petrucci, tivemos muito, muito bons resultados, tivemos uma data de anos fantásticos juntos e quase que chegámos ao resultado final por vezes.”

“No final não chegamos lá, mas de qualquer modo, acho que tivemos muito bons resultados juntos!”

“Quanto à moto, francamente, estou bastante satisfeito com o resultado geral da evolução da moto, certamente tivemos alguns problemas no geral, especialmente em algumas pistas como Aragón, em que a temperatura não estava perfeita para o pneu, e aí lutámos com muitas dificuldades, mas mesmo assim, conseguimos melhorar a moto a cada corrida.”

“Temos uma ideia clara do que é o problema e temos algumas opções para implementar para o tentar resolver para o ano.”

“É difícil explicar a parte do desenvolvimento, mas claro que temos algumas ideias em mente… infelizmente não poderemos testá-las antes do fim do ano, temos de esperar por Fevereiro para recomeçar com os testes, mas acho que temos algumas boas ideias!”