Pilotos, equipas e organização homenagearam o CEO da Dorna pelos seus esforços em 2020

Aproveitando o fecho da época em Portimão, a grelha reuniu-se na reta da meta para uma sentida homenagem a Carmelo Ezpeleta, agradecendo ao CEO da Dorna pelos seus esforços para organizar um campeonato que acabou por ser muito competitivo e disputado ao longo de 14 rondas.

Apesar do subterfúgio de se realizarem só corridas na Europa, e muitas vezes duas consecutivas no mesmo traçado, para evitar viagens, a época foi muito melhor do que se chegou a pensar inicialmente, com uma vaga de cancelamentos a excluir as corridas fora da Europa, nomeadamente na Ásia e nas Américas.

A ovação de pé de todos os presentes emocionou o CEO da Dorna, que já anunciou planos para expandir o calendário de 2021.