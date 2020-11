Miguel Oliveira teve um começo fulgurante do Grande Prémio MEO de Portugal, saindo da pole para liderar e vencer

O começo do português foi da tal modo eficiente que Oliveira terminou a primeira volta com 0,6s sobre Morbidelli, o seu perseguidor mais direto, seguido por Miller e Quartararo, com Espargaró a instalar-se atrás, perseguido por Rins, mas Crutchlow a subir a 4º a seguir.

Logo no começo, Mir viria colidir com Bagnaia que desistia com um número magoado, enquanto Oliveira ia fazer voltas referenciais no minuto 39 para construir um intervalo que à oitava volta era já de 3,3, enquanto atrás se desenvolvia uma boa luta entre Nakagami, Dovizioso e Márquez, que perseguiam Zarco e Rins para subirem no top 10.

Binder tinha abandonado e Quartararo estava de novo em dificuldades, e ia sendo ultrapassado para 13º juntando-se a Viñales e Rossi, que estavam nos últimos lugares pontuáveis.

A meio da corrida, a vantagem de Oliveira era já de quase 4 segundos mas o piloto a KTM, que tinha selecionado dois slicks Michelin duros frente e trás, não mostrava sinais de abrandar o ritmo, que a partir da 10ª volta era de 1:40, mantendo Morbidelli, mais preocupado com o vice campeonato, um distante segundo…

Um pouco mais atrás, Rins era atacado por Dovi e Nakagami e baixava para 10º com Miller a consolidar o título de construtores para a Ducati, um excelente presente para entrar na equipa de fábrica em a nota alta.

Mir viria mesmo abandonar com uma avaria e com Quartararo a baixar mesmo para 15º, Morbidelli e Miller estavam com mais de 7 segundos de vantagem a 4 voltas do final, enquanto Oliveira continuava sem cometer um erro e aumentara mesmo a vantagem para 4,5 segundos, para controlar nas últimas voltas e vencer pela segunda vez este ano!

MotoGP, Corrida, Top 10

188M. OLIVEIRA41:48.163243J. MILLER+3.193321F. MORBIDELLI+3.298444P. ESPARGARO+12.626530T. NAKAGAMI+13.31864A. DOVIZIOSO+15.57876S. BRADL+15.738841A. ESPARGARO+16.034973A. MARQUEZ+18.325105J. ZARCO+18.596