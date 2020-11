MotoGP, 2020, Portimão, Corrida: Holeshot de Oliveira, com 2,5s de vantagem para o segundo

Depois de uma breve homenagem à Dorna, com todos os pilotos alinhados, a presença de Carmelo Ezpeleta e do presidente da FIM, Jorge Viegas, todos os pilotos se encaminharam para os seus lugares na grelha de partida, onde Miguel Oliveira estava no primeiro lugar, repartindo a primeira linha com Franco Morbidelli e Jack Miller. Na