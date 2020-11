Um começo frenético da corrida de Moto2 viu Gardner a saltar para a frente para acabar por vencer, DiGiannantonio cair e o grupo da frente a digladiar-se com erros cometidos quase a cada curva.

Logo a seguir, Bastianini carregava para segundo seguido de Marini e Lowes, com Marini a passar para segundo umas voltas depois e Martin e Fernández, Bezzecchi e Canet também perto, mas Canet penalizado com uma volta longa por saltar a partida.

Lowes vinha atacar Bastianini e fazer a sua jogada pelo menos no vice campeonato, com Gardner a consolidar a sua liderança por escassas milésimas sobre ataques de Luca Marini, Lowes, Fernández, Bastianini e Bezzecchi.

Martin disputava o grupo seguinte dando ainda a vantagem no campeonato a Bastianini . Num ápice Marini e Lowes tinham suplantado Gardner e eram os novos líderes, com Fernández na segunda moto da Onexox a passar também o australiano e Enea Bastianini em quinto a manter uma vantagem de apenas quatro pontos na caça ao título, e menos quando Luca Marina passou a liderar ficando apenas a 3 pontos. Com Gardner a chegar a segundo de novo e Lowes a fazer esforços sobre humanos com a mão partida para aguentar uma posição de pódio, a vantagem de Bastianini reforçava-se de novo agora em quinto.

No final a vitória sorriria a Gardner e com Marini segundo e Lowes terceiro o título iria para Bastianini por nove pontos!