No último Grande Prémio da temporada de MotoGP de 2020, representantes dos seis fabricantes envolvidos na classe rainha falaram à imprensa reunida em Portimão, e fizeram um balanço da temporada, incluindo Paolo Ciabatti da Ducati “À exceção de Aragón, sempre lutámos pelo pódio com um dos nossos pilotos!”

Depois de Davide Brivio para a Suzuki, Paolo Ciabatti (Diretor Desportivo da Ducati Corse) falou sobre os três temas quentes relativos à Ducati no final desta sessão de 2020: a rutura com Andrea Dovizioso, a ausência dos pilotos de Borgo Panigale no topo do campeonato, e a dificuldade em adaptar a GP20 ao novo pneu traseiro da Michelin.

“Concordo com a análise que o Davide fez. Acho que tem sido uma temporada invulgar. Todos nos lembramos onde estávamos em Março, quando era suposto corrermos no Qatar e o Covid não nos permitiu e depois havia dúvidas se poderia haver um campeonato de todo em 2020. Por isso, acho que acima de tudo, é uma grande coisa estarmos aqui e conseguirmos fazer 14 corridas apesar da situação difícil, podemos estar felizes e orgulhosos. No nosso caso, é claro, pode-se pensar que devido ao acidente que Marc Márquez infelizmente sofreu durante a primeira corrida, poderíamos ser candidatos ao campeonato, uma vez que em anos anteriores sempre fomos segundo atrás do Marc com Andrea Dovizioso.”

“Porém, por várias razões, o formato do campeonato, corridas consecutivas, uma difícil adaptação da nossa moto ao novo pneu traseiro Michelin, bem como o facto de que com versões anteriores da nossa moto realmente não funcionou bem para alguns dos nossos pilotos, tudo isso nos dificultou a vida. No geral, diria que fomos competitivos e lutamos pelo pódio em quase todas as corridas, mas sempre com um piloto diferente.”

“Penso que, à exceção de Aragão, sempre lutámos pelo pódio com um dos nossos pilotos, e colocámos cinco pilotos no pódio: os cinco pilotos com contrato com a Ducati subiram ao pódio, incluindo o Zarco numa moto de 2019. E é também por isso que estamos perto da Suzuki no topo do campeonato, apesar de terem ganho mais corridas e liderarem com o mesmo número de pontos.”

“Por um lado, estamos desapontados por não termos conseguido lutar pelo título de piloto. Acho que a regularidade desempenhou um papel importante para Suzuki e Joan Mir: Eles fizeram um grande trabalho, tiro-lhe o chapéu! Como disse, não temos sido consistentes com todos os pilotos: pilotos diferentes em diferentes corridas no pódio, mas nunca com os mesmos rapazes.”

“Se olharmos para os resultados deste ano, muitos pilotos têm conseguido fazer grandes coisas numa corrida e depois nada nas seguintes. Por isso, penso que todos tiveram dificuldades em adaptar-se, porque dependia das condições da pista, e no caso da Ducati lutámos com problemas quando a aderência estava baixa. É claro que também tivemos momentos difíceis, mas obviamente aprendemos muito esta temporada e acho que temos algumas ideias para o próximo ano.”

“Também vamos virar a página, pois teremos novos pilotos na equipa de fábrica, ambos vindos da Pramac. E, claro, este fim de semana vai mudar porque vamos despedir-nos do Andrea (Dovizioso) e Danilo (Petrucci). O Andrea esdteve connosco durante oito anos, o Danilo durante seis anos se contarmos também os quatro anos passados na Pramac. Mas, de qualquer forma, temos de olhar para o futuro e esperamos ser muito consistentes no próximo ano na maioria das corridas, porque essa é a única forma de lutar pelo campeonato.”

“Apesar dos testes na Malásia e no Qatar, não pudemos continuar as atividades que estavam programadas para desenvolver com o novo pneu, pelo que penso que é certo que, no nosso caso, não foi fácil adaptar a nossa moto. E, claro, como todos os fabricantes, cooperamos com a Michelin para tentar ter algo no futuro que provavelmente será um pouco mais estável em termos de possível desempenho em condições diferentes. Penso que é essa a área em que queremos trabalhar em conjunto com a Michelin, e é provável que todos os outros fabricantes queiram fazer o mesmo.”

“Neste momento temos seis pilotos, mas já tivemos oito no MotoGP, por isso acho que para a Ducati, gerir seis pilotos é algo que temos vindo a fazer há muitos anos e acho que temos sido bem organizados. Recolher dados de seis motos ajuda-nos a fazer melhores escolhas porque com o sistema que temos, todos os engenheiros da Ducati que gerem os pilotos reúnem-se no final de cada dia para partilhar informações e dados e continuaremos assim no próximo ano.” “Como sabem, teremos Pecco (Bagnaia) e Jack (Miller) na equipa de fábrica, bem como Jorge Martin e Johann Zarco na Pramac, e dois estreantes, Enea Bastianini e Luca Marini na equipa Esponsorama.“

“Portanto, é bastante emocionante, e se é claro que não sabemos se podemos continuar com seis pilotos em 2022, estamos felizes de continuar assim neste momento porque achamos que nos dá a oportunidade não só de reunir mais informações, mas também de avaliar jovens que, eventualmente podem vir da equipa satélite apoiada pela fábrica para a equipa de Fábrica, ou subir um ponto como p Zarco fez ao mudar de uma equipa satélite para uma equipa satélite apoiada pela fábrica.”

“É verdade que festejámos muitas vitórias, juntamente com o Andrea Dovizioso. É provavelmente o piloto mais antigo da história da Ducati nos últimos anos, com uma história de oito anos que escrevemos juntos no MotoGP. Ganhar 14 corridas, 14 Grandes Prémios, e terminar três vezes seguidas no segundo lugar do campeonato foi definitivamente um grande trabalho, e é sempre triste quando uma relação como esta termina. Penso, obviamente, que há razões para isso, de ambos os lados, mas também pode ser verdade que, após oito anos juntos, é provável que haja a necessidade de virar a página e tentar fazer as coisas de uma forma diferente, com novas energias.”

“Apreciamos estes oito anos juntos e os resultados obtidos, porque obviamente Andrea foi o melhor piloto depois de Casey Stoner Em termos de ganhar Grandes Prémios com a Ducati, e isso é algo que sempre recordaremos.”