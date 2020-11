Confirma-se cada vez mais que o piloto despedido do Mundial da SBK é um potencial candidato à equipa italiana para 2021

A maioria das equipas de MotoGP e pilotos já definiram os seus planos para a temporada de 2021, com vários grandes nomes a prepararem-se para as suas últimas corridas com os respetivos equipamentos em Portimão.

No entanto, a uma prova do final da temporada, ainda há um lugar vago para o próximo ano na Aprilia. As esperanças de Andrea Iannone de voltar foram eclipsadas na sequência de uma extensão da sua suspensão, e a marca está numa corrida contra o tempo para preencher o lugar.

Uma série de nomes foram ligados ao lugar, como Dovizioso, ou os pilotos de SBK Loris Baz e Eugene Laverty, mas um novo nome surgiu como o favorito a assumir a posição, como já reveláramos a 27 de Outubro.



O CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, deixou uma insinuação velada de que a equipa está a considerar ‘um piloto de SBK’ que se acredita ser Chaz Davies, para substituir o suspenso Andrea Iannone para a temporada de MotoGP de 2021, segundo dizem.

Embora todos os lugares de fábrica para 2021 tenham sido confirmados, há três pilotos de SBK de gabarito ainda à procura de um lugar: Davies, Loris Baz e Eugene Laverty, embora est último agora ligado a uma equipa satélite BMW.

Destes, Chaz Davies é o mais bem sucedido em termos de Superbike e, sem dúvida, o mais interessante, mesmo que lhe falte a experiência recente de MotoGP dos já referidos Baz e Laverty.

O galês chegou a fazer três substituições em 2007 com a Ducati Pramac, sem pontuar.



O francês Loris Baz foi o mais recente candidato em 2017, o último de uma passagem de três anos pela Forward Racing e Avintia Ducati, que rendeu alguns pontos fortes em máquinas com dois anos. Baz também tem impressionado desde o seu regresso às SBK, muitas vezes igualando as Yamaha de fábrica a bordo da semi-privada R1 da Ten Kate Racing.”

Quanto a Eugene Laverty, embora não tenha tido a melhor forma recentemente, também tem duas temporadas de MotoGP no seu currículo e uma boa relação com a Aprilia nas SBK, terminando em segundo lugar em 2013 atrás de Tom Sykes.

Outras opções para a Aprilia podem ser promover um piloto da categoria de Moto2, com Marco Bezzecchi (SKY VR46) e Fabio DiGiannantonio (Speed Up MB Conveyors) no topo da fila da classe intermédia, enquanto também Lorenzo Savadori, efetivamente a ser avaliado agora mesmo com as suas 3 corridas do final do ano, e Bradley Smith, poderiam ainda ser considerados para o lugar.