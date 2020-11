Brad Binder deu à KTM a sua primeira vitória em MotoGP e ganhou oprémio de Rookie do Ano, mas as suas 12 quedas levaram-no a ir buscar o seu antigo chefe de equipa de Moto2 Andres Madrid Nas Moto2, Brad Binder intimidava os adversários com o termo “Brad attack”

Brad Binder, aos 25 anos, venceu a sua terceira corrida no Mundial de MotoGP na sua primeira temporada.

Porém, mas também teve inúmeras quedas no seu ano de estreia e alcançou muitas vezes alguns resultados pobres nos treinos de sexta-feira.

No entanto, retaliou contra Alex Márquez, que o derrotou por três pontos no Campeonato do Mundo de Moto2 em 2019, ao ganhar o prestigiado Prémio de Estreia do Ano.

Brad Binder emocionou a equipa da KTM Red Bull Factory e os seus fãs com o seu estilo de condução intrépido, mas nenhum outro piloto teve mais quedas em pista do que o sul-africano, que venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 pela KTM Red Bull Ajo em 2016.

Brad Binder é considerado excecional, ninguém ultrapassa bem como ele, e o seu estilo de condução já causou sensação na classe Moto2 e intimidou os adversários com o termo “Brad attack”.

Mas no Campeonato do Mundo de MotoGP, o ar é mais rarefeito, e o nível de condução é muito mais alto. Como duas vezes vice-campeão do Mundo de Moto2, Tom Lüthi também sentiu isso ao não pontuar em MotoGP em 2018!

O 16 vezes vencedor de GP, Binder, queria uma mudança de pessoal na equipa após a primeira temporada de MotoGP na KTM.

Perguntou se conseguiria o espanhol Andres Madrid como chefe de equipa para 2021, que o treinou com tanto sucesso na equipa Ajo em 2017 e 2018 no Mundial de Moto2 e que trabalhou para o japonês Tetsuta Nagashima em 2020 com a equipa Red Bull Ajo de Moto2.

E com o chefe da equipa de Oliveira, Guy Coulon, de 66 anos, à procura de reforma na equipa Tech3 KTM no futuro, a formação de MotoGP da KTM abriu uma vaga.

O chefe de equipa de Binder, Sergio Verbena, será o diretor técnico do seu compatriota Danilo Petrucci na Tech3 no próximo ano.

Por isso, não foi difícil para os gestores da KTM, Pit Beirer e Mike Leitner, cumprirem o desejo de Brad Binder, que fica na equipa de fábrica com Oliveira em 2021.