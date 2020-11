O título de Moto3 ainda está em jogo entre Arenas, Ogura e Arbolino à chegada do paddock ao Algarve para o final da temporada Após 14 corridas e alguns altos e baixos incríveis, a temporada de Moto3 2020 está quase no fim, com três concorrentes na esperança de levantar a coroa. No canto da Equipa