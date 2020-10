O Espanhol da Aprilia Gresini foi o mais rápido ontem, num teste de familiarização crucial para os pilotos de MotoGP

Durante a ação de quarta-feira do teste de Portimão, que viu a maioria do plantel de MotoGP presente a treinar, Aleix Espargaró, da Aprilia Racing Team, fez a volta de duas rodas mais rápida de sempre ao Autódromo Internacional do Algarve.

O Espanhol conseguiu estabelecer um 1:40.170 para liderar à frente do companheiro de equipa Bradley Smith por quase um segundo nas tabelas de tempo, uma vez que a maioria dos competidores de MotoGP estavam a treinar em motos SBK e não é a função dos pilotos de teste serem particularmente rápidos…

Sob o sol algarvio, o tempo mais rápido de Aleix Espargaró foi um nadinha abaixo do da Superpole de Jonathan Rea em redor de Portimão.

O recorde da estrela da Kawasaki é de 1:40.372, feito em 2019, o que significa que o Espargaró mais velho não perdeu tempo a chegar a tempos muito respeitáveis no dia da estreia, embora tendo em conta que ele e o seu companheiro de equipa Smith eram os únicos pilotos regulares de MotoGP a dar voltas nas suas máquinas de MotoGP, com as regras de concessão a permitir à Aprilia, e só à Aprilia atualmente, fazê-lo.