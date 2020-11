Veja como as equipas da classe rainha estão a preparar-se para a próxima temporada, depois das nomeações mais recentes

Com a época de MotoGP de 2020 a chegar ao fim, aguardamos com expectativa o começo da época de 2021, com todos os lugares na grelha agora confirmados. Algumas transferências de vulto terão lugar durante o inverno, com Pol Espargaró a juntar-se à Honda Repsol, Fabio Quartararo a trocar de lugar com Valentino Rossi na Yamaha, além de Jack Miller e Francesco Bagnaia a liderarem a carga da Ducati.

Os últimos lugares a definir serão os pilotos de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori e Bradley Smith, que vão lutar durante a pré-temporada para ser o companheiro de equipa de Aleix Espargaró em 2021.

Repsol Honda Team: Marc Márquez e Pol Espargaró

Equipa Ducati: Jack Miller e Francesco Bagnaia

Yamaha Monster Energy: Maverick Viñales e Fabio Quartararo

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins e Joan Mir

KTM Red Bull Factory Racing: Brad Binder e Miguel Oliveira

Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori /Bradley Smith

Yamaha Petronas SRT: Franco Morbidelli e Valentino Rossi

Honda LCR Castrol/Idemitsu: Alex Márquez e Takaaki Nakagami

Ducati Pramac: Johann Zarco e Jorge Martin

KTM Red Bull Tech3: Danilo Petrucci e Iker Lecuona

Ducati Esponsorama: Enea Bastianini e Luca Marini